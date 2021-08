Addio a Gianfranco Musso, fondatore degli Amici della Via Francigena (foto di repertorio)

Gli “Amici della Via Francigena” dicono addio a Gian Franco Musso, fondatore e guida per diversi anni dell'associazione costituita nel 2006 per sostenere i pellegrini e riscoprire l'antico percorso di devozione e di cammino.

Gran camminatore ma anche persona dinamica e spiritosa, nel 2006 Musso fu lungimirante nel saper creare un gruppo di appassionati volontari che hanno poi continuato a far crescere l'associazione, contribuendo così a restituire a Vercelli il ruolo che, sul cammino della Via Francigena aveva avuto fin dal medioevo. E contribuendo anche a far scoprire il territorio a tanti camminatori provenienti da tutta Europa.

Musso, da tempo malato, aveva dovuto lasciare le attività del gruppo che, oggi, lo ricorda con affetto e stima. Lascia la moglie Anna, i figli Luca, con Cristina, ed Elena, con Salvatore; i nipoti Matteo, Sara, Anna, Giulia e Camilla, e la sorella Caterina, con Michele. I funerali saranno celebrati venerdì alle 10,30 in Duomo, dove giovedì alle 17 verrà recitato il Rosario.