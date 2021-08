Schianto tra due auto al bivio per Tollegno, un uomo in ospedale (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Incidente stradale poco dopo le 9.30 di oggi, 26 agosto, a Tollegno in prossimità del Bar del Bivio. Due auto si sono scontrate per cause al vaglio delle forze dell'ordine: danni ai veicoli e un uomo è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118 per accertamenti. Presenti anche gli agenti della Polizia per i rilievi del caso. Il traffico è rallentato, in attesa della rimozione dei mezzi.