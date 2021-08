Orrore a Zimone, tre gattini gettati ancora vivi nel cassonetto come spazzatura

È proprio vero che non c'è mai limite al peggio. Dopo il fatto della coppia di furetti gettata ancora viva nel cassonetto della spazzatura (leggi qui), siamo costretti a documentare un nuovo atto (inci)vile perpetrato ai danni di animali. Nei giorni scorsi, sono stati ritrovati tre gattini in un altro cassonetto dei rifiuti, vicino alla chiesa di San Rocco, a Zimone.

A denunciare il fatto il sindaco Piergiorgio Givonetti sulla pagina Facebook del Comune: “Nella mattinata del 24 agosto due operatori ecologici della SEAB, nel consueto giro di raccolta rifiuti, hanno scoperto un sacco dell'immondizia contenente i 3 sfortunati gattini miagolanti. Li hanno prontamente consegnati in Comune dove ci siamo preoccupati di contattare l'ASL competente che ha provveduto a ritirarli in struttura. Dei 3 gattini uno era già sicuramente morto. Non esprimiamo giudizi per non offendere nessuno ma ognuno faccia le proprie valutazioni ed il proprio esame di coscienza”.

Il caso ha profondamente indignato la piccola comunità della Valle Elvo che ora si domanda chi possa aver compiuto un simile gesto. “Condanno fermamente quanto avvenuto – afferma il primo cittadino – In paese sono tutti sconvolti e arrabbiati e li capisco: è la prima volta che un fatto simile avviene a Zimone. Stiamo facendo i dovuti accertamenti dal momento che i nostri cassonetti sono a calotta e utilizzabili da persone in possesso di apposita tessera ma non è facile individuare chi si è reso protagonista di questo abbandono. Mi auguro che non accada mai più ma se dovesse ricapitare si procederà a segnalare il fatto alle forze dell'ordine”.