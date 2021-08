Afghanistan, attentato kamikaze. Spari terrore e morte all’aeroporto di Kabul

Due esplosioni proprio nel punto più fragile, dove la gente si ammassava per entrare in aeroporto a Kabul. L'attentato, che l'intelligence si aspettava, ha colpito vigliaccamente, con i kamikaze nascosti tra i disperati che cercavano di lasciare il paese. A terra senza vita 40 vittime, tra cui molti bambini e donne. Colpiti a morte anche quattro marines, ma giungono notizie che potrebbero essere in numero maggiore. Nessun italiano coinvolto. Ora i paesi occidentali devono fare i conti col pericolo altissimo di possibili altri attentati e gestire al meglio la questione sicurezza.