River as a body, ancora tre giorni di festival in Valle Cervo

Ancora tre giorni di festival, ancora in Valle Cervo, questa volta in 3 posti diversi: l’ormai classico circolo Valet, la cava della Balma e il Santuario di S. Giovanni di Andorno. Tre giorni dedicati alle arti performative e quindi musica, danza, teatro e letteratura, ma anche tre giorni dedicati a riscoprire il fiume e il territorio attraverso l'esperienza, l'uso del corpo, il frequentare i luoghi e le storie con laboratori, camminate con guide storico-naturalistiche e anche aperitivi a base di buon cibo locale. La partecipazione è libera e gratuita, occorrerà essere in possesso ed esibire il green pass. Sarà presente servizio cocktail bar e cibo presso la cava della Balma e il Circolo Valet.

“River as a Body” è il terzo week end di FLUVIALE - Arte, ambiente e ricerca sociale, un progetto di Better Places APS/Spazio HYDRO realizzato grazie a Fondazione Compagnia di San Paolo -maggiore sostenitore- e con il contributo di Fondazione CRT e Fondazione CR Biella. Collaborano alla buona riuscita di Fluviale il Comune di Campiglia Cervo, Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, che Fare e Fondazione Piemonte dal Vivo.

FLUVIALE è un programma pubblico e interdisciplinare che assume il fiume Cervo come laboratorio collettivo ed elemento centrale per approfondire la relazione con il territorio urbano ed extraurbano del Biellese. Il programma propone una serie di interventi disseminati lungo lasse del fiume Cervo, che mettano in comunicazione luoghi situati in aree interne o remote (Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo) con l'area urbana di Biella dove si trova la Fondazione Pistoletto e il nuovo spazio Hydro (in fase di ricostruzione dopo il crollo dovuto all'alluvione dell’ottobre 2020).

Sono previste 3 azioni che declinano il fiume attraverso diverse prospettive e coinvolgono un pubblico con diverse fasce d'età (bambini, adolescenti, adulti). Ogni azione prevede, oltre a momenti spettacolari e performativi gratuiti anche un talk pubblico e un laboratorio di approfondimento tematico rivolto ad un gruppo di abitanti di Biella e della Valle Cervo tutti dedicati ad aprire spazi di conoscenza e approfondimento nel rapporto tra il fiume, il suo ambiente naturale e le comunità che lo vivono.