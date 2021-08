Giornata del cane 2021, il bello di avere un amico in più

La ricorrenza stabilita per la giornata dedicata al migliore amico dell’uomo è oggi, 26 agosto, data scelta dall’ideatrice Colleen Paige in memoria dell’adozione del suo primo cane.

Il cane è un animale che non ha bisogno di presentazioni ma, come ogni buon amico, sovente è costretto a scontrarsi con la mancanza di considerazione da parte di chi, in un primo momento, gli ha dedicato attenzioni rivelatesi poi superficiali. Ci sono molti benefici, soprattutto psicologici, nell’averlo al proprio fianco e alcuni di essi, a causa dell’abitudine, vengono dati per scontato. Chiunque possegga un cane sarà stato accolto, almeno una volta, con entusiasmo e gioia al proprio rientro a casa: contatto fisico, empatia e riconoscenza possono dare al proprietario un costante ed importante benessere mentale che non andrebbe mai sottovalutato, per non parlare della soddisfazione derivante dal più giocoso comando “seduto”, simbolo di complicità ed affiatamento.

Il divertimento e la bellezza che questo compagno sa regalare non finisce ovviamente qui, di questo potrebbero sicuramente parlarcene i bambini che, per loro stessa natura, tendono a legarsi molto agli animali domestici sviluppando un autentico rapporto affettivo. Si potrebbe continuare ancora molto ad elencare il bello di avere un amico in più: sport, aiuto nel proteggere l’abitazione e tanto altro. Tuttavia, è opportuno soffermarsi su un punto di fondamentale importanza, l’impegno. La decisione di convivere con un cane deve essere frutto di una volontà più grande, quella di creare una stabile e duratura relazione.