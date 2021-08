Basket: Il calendario delle amichevoli rossoblù: si comincia il 1 settembre contro Omegna

Prosegue la prima fase di preparazione in casa Pallacanestro Biella agli ordini di coach Andrea Zanchi. Per i rossoblù sono in arrivo i primi test amichevoli.

Si comincia mercoledì 1 settembre alle 17.30 quando al Biella Forum sarà ospite la Paffoni Omegna (Serie B), mentre sabato 4 settembre, sempre alle 17.30, nuovo test al Forum contro Borgomanero (Serie B), il secondo e ultimo scrimmage di preparazione in vista del debutto ufficiale in Supercoppa LNP, fissato per sabato 11 settembre alle ore 18.00 al Biella Forum contro la JB Monferrato.

Dopo le ulteriori due sfide di Supercoppa LNP in trasferta contro Torino e Urania Milano, in programma rispettivamente mercoledì 15 e domenica 19 settembre, sabato 25 settembre sfida sul campo di Orzinuovi, avversario dei rossoblù in regular season, l’ultimo test amichevole prima del debutto in campionato, in programma domenica 3 ottobre sul campo della Pallacanestro Trapani.