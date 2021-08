Lavori in corso a Candelo, ecco i cantieri aperti e prossimi alla partenza

Proseguono i lavori pubblici nel comune di Candelo: ad oggi sono 4 i cantieri aperti. Alle Scuole Elementari partito l'intervento di ripristino dell’intonaco dei solai insieme a quelli di miglioramento sismico con la ritinteggiatura della cancellata esterna e l'adeguamento impianto antincendio.

Lavori di ripristino dell’intonaco dei solai e di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche e la sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi a led alle Medie mentre alla Materna ripristino dell’intonaco dei solai della cucina con posa di nuovi corpi illuminanti a led.

Infine, al via la riqualificazione delle aree intorno al cimitero comunale consistenti nella realizzazione dei sottoservizi, nella pavimentazione carrabile, nel percorso pedonale di raccordo tra l’area di fronte a via Iside Viana e con la via Cimitero con l'obiettivo di migliorare la zona d'ingresso.

“Si sono conclusi da poco anche i lavori di adeguamento dei locali ex Pro-Loco siti in Piazza Castello in modo da poter insediare prossimamente l’ufficio tributi – annuncia il sindaco Paolo Gelone sui suoi canali social - Sono prossimi alla partenza ulteriori importanti lavori di manutenzione quali il rifacimento della pavimentazione stradale e relativa segnaletica di diverse strade comunali. Proseguono anche gli interventi di manutenzione delle aree verdi comunali con tagli e diserbi vari e sono in corso i lavori di ripristino dei danni causati dagli eventi atmosferici sugli immobili comunali”.