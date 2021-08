Giornata del cane 2021, un impegno da mantenere

Oggi, giovedì 26 agosto, si celebra la giornata del cane. Nata dall’idea dell’americana Colleen Paige che ha scelto questa data in ricordo dell’adozione del suo primo cane, quando aveva solo 10 anni. Un’occasione per rivolgere il pensiero ai nostri amici a quattro zampe, a quello che forse è l’animale con cui entriamo in contato più spesso nella nostra quotidianità e che da sempre ci accompagna nel nostro cammino.

In un precedente articolo, Newsbiella aveva discusso con l’assessore Gabriella Bessone (leggi qui) la problematica degli abbandoni estivi, ulteriormente aggravata dal periodo di restrizioni che, forzando la popolazione a trascorrere la maggior parte del tempo nella propria abitazione, aveva spinto molti ad acquistare animali domestici con il solo scopo di passare il tempo.

È questa la storia di Margot, meticcia di 10 mesi, ritrovata legata ad un cassonetto dell’immondizia con guinzaglio e pettorina, come a voler dire: “Vi abbiamo dato tutto ciò che serve, adesso tenetevela”. Oppure i cuccioli di pastore biellese di soli 3 mesi che si aggiravano soli nei pressi di Via Cottolengo a Biella circa un mese fa a cui si aggiungono quelli trovati a Piatto a bordo di un sentiero che conduce nel bosco, ma comunque in una via molto trafficata. Il denominatore comune sembra essere sempre quello di scaricare i vecchi amici, senza però rischiare di avere un peso troppo grande sulla coscienza.

Margot riceverà, questa settimana, la visita di una famiglia che potrebbe portarla nella sua nuova casa e, anche se così non fosse, prima o poi il momento giusto arriverà sia per lei che per gli altri cani. Tuttavia, questa constatazione suona un po’ come una sorta di “salvataggio in corner” di una situazione triste e forse troppo longeva. Molti cani sono costretti a lunghi periodi di attesa tra un’adozione e l’altra, periodi che non possono raccontare ma i cui effetti sono ben visibili…. A patto che li si voglia vedere.