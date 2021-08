Borse di studio per gli alunni residenti a Sala Biellese

Anche quest’anno il comune di Sala Biellese ha deciso di premiare gli studenti più meritevoli residenti nel territorio comunale, istituendo ben 5 borse di studio.

I premi in denaro sono destinati a quattro categorie: per gli scolari del primo ciclo di istruzione scolastica (3°, 4° e 5° elementare) il primo premio ammonta a 100 euro e il secondo a 50 euro; agli alunni del secondo ciclo di istruzione scolastica (1°, 2° e 3° media) va il primo premio da 150 euro e il secondo da 100 euro; anche per gli studenti frequentanti le classi di scuola secondaria, compresi gli istituti professionali sono previsti due premi rispettivamente da 200 e 150 euro; per i possessori di Diploma di Laurea il premio ha un valore di 250 euro per chi ha conseguito il titolo con una votazione di 110/110, nel caso in cui tale circostanza non si verifichi pienamente, il premio verrà suddiviso tra coloro che hanno ottenuto una valutazione di almeno 100/110.

Il titolo per la quale si richiede la borsa di studio deve essere stato conseguito tra il 1° agosto dell’anno precedente e il 31 luglio dell’anno di concessione dei premi. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata tassativamente entro venerdì 10 settembre 2021, pena esclusione, presso gli uffici comunali.