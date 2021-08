Torino Primavera torna a Biella, prima partita all'ombra del Pozzo: ci sarà la diretta televisiva

Il grande calcio torna a Biella. Da qualche minuto è arrivata l'ufficialità per bocca dell'assessore allo Sport Giacomo Moscarola sui propri canali social: domenica 29 agosto andrà in scena la sfida tra le squadre Primavera di Torino e Roma al Pozzo Lamarmora di Biella. Il fischio d'inizio della prima giornata del campionato sarà alle 11 per la gioia dei simpatizzanti granata e dei tifosi di calcio.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Per il Torino si tratta di un ritorno nel Biellese, dopo il periodo di ritiro, allenamenti e amichevoli trascorso nelle scorse settimane. Per accedere allo stadio sarà necessario esibire il Green Pass con carta d'identità.