Seda Arapi chiude il mercato della Virtus Biella

Virtus Biella comunica di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Seda Arapi per la stagione sportiva 2021/2022. Centrale-opposto, nata il 25 novembre 1991 a Tirana (Albania), cresce con la canotta dell'Asystel Volley Novara fino al raggiungimento della maggior età. Con il club biancoblù vanta alcune presenze nella formazione di Serie A1. Vercelli è la seconda tappa della sua carriera, vissuta inizialmente in B2 nelle fila della s2mvolley. Nella stessa categoria gioca con la Florens Vigevano prima di trasferirsi al Red Volley Vercelli, in B1, e al Volley Pisogne, in B2.

È la stagione 2015/2016. Un anno più tardi Seda torna in B1 firmando con il Volley Garlasco, poi nell'agosto del 2018 viene ingaggiata dalla Scuola del volley Varese. Prima di diventare un nuovo volto della Virtus, scrive gli altri due capitoli del suo ricco percorso pallavolistico con i colori della Issa Novara e profumano di successo: è tra le protagoniste della promozione dalla Serie C alla B2 ottenuta lo scorso giugno. Giocatrice versatile, ricopre principalmente il ruolo di centrale ma in passato si è distinta con ottimi risultati anche schierata da opposto. Raggiungerà Biella e le sue nuove compagne nella giornata di lunedì.

Queste le sue prime parole da giocatrice della Prochimica: «Sono super contenta di iniziare questa nuova avventura e ringrazio Ube e la Società per avermi cercata. Oltre a Ube, che conosco da anni, a Biella ritrovo coach Stefano Colombo: lui è stato il mio primo allenatore tecnico ai tempi delle giovanili. Sono praticamente nata con Stefano, ritrovarlo “da grandi” dopo tanti anni fuori casa è un'emozione nuova. Tutto questo mi stimola e mi incuriosisce tantissimo, anche tornare a giocare in B1 dopo due anni bellissimi in C. Con la Issa Novara ho vissuto due stagioni felici, ma il campo della B1 è un'altra cosa, qui il livello è più alto e si sente il vero agonismo. Non vedo l'ora di iniziare. Arriviamo da due anni di Covid con troppe limitazioni da tutti i punti di vista, tecnico ed emozionale, vorrei che ad attenderci ci sia una stagione diversa e che si possa finalmente tornare alla normalità di prima. Come atleta ho un po' di esperienza sulle spalle, ma voglio sempre mettermi in gioco e amo gli stimoli. Questo per me non è un ritorno in B1 ma uno stimolo nuovo. Conosco la realtà biellese da anni e so che qui posso considerarmi a casa».

Il Direttore Sportivo Elena “Ube” Ubezio aggiunge: «Forse non tutti sanno che Seda è stata più volte oggetto di interessamento da parte della Virtus negli ultimi tre-quattro anni, in trattative che poi, per un motivo o per l'altro, non mai andate a buon fine. La conosco da tanto, da quando ragazzina è arrivata all'allora Asystel Novara e ha mosso i primi passi nella pallavolo, proprio con coach Colombo che ritroverà adesso da giocatrice esperta e affermata nei campionati di Serie B. Viene da noi a dare man forte al reparto centrali, già ben rappresentato da Biondi, Marzanati e Zecchini, a mantenimento di una promessa che avevo fatto proprio a quest'ultima, ovvero di allestire una squadra che avesse il reparto centrali ben rifornito. Seda è una giocatrice molto versatile e durante la sua carriera ha giocato anche nel ruolo di opposto; sarà quindi una pedina importante e strategica a nostra disposizione. Anche dal punto di vista caratteriale e umano mi sento molto soddisfatta del suo arrivo: conoscendola, so che si inserirà sicuramente bene nel contesto-squadra e sarà d'aiuto, con la sua solarità e loquacità, nel tenere alto l'umore, mantenendo comunque un profilo professionale e dedito».