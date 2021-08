Ottimi risultati per il Rally & Co a Udine FOTO

Ottimi risultati per il Rally & Co a Udine

Ottimo risultato per la scuderia biellese Rally & Co, merito dei suoi alfieri che hanno partecipato ad Udine al Rally Alpi Orientali Historic, gara valida per il campionato rally italiano autostoriche. Marco Bertinotti ed Andrea Rondi a bordo della loro gialla Porsche 911 curata dalla Pentacar hanno agguantato la terza posizione assoluta e la medaglia d'argento nel secondo raggruppamento.

Una gara la loro da protagonisti come conferma Bertinotti: "Bella prova e un bel podio anche in ottica campionato, abbiamo avuto solo un problema nella prima parte con una piccola divagazione contro un guard rail alla quarta curva nella quale ho piegato un cerchio ed un mio calo fisico dopo la terza prova speciale forse dovuto al troppo caldo. In ogni caso non ho nulla da recriminare sul risultato finale, credo che anche senza problemi non avrei potuto lottare con Davide Negri per la seconda posizione".

Risultato di assoluto rilievo anche per la coppia, in gara e nella vita, composta da Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza che sulla piccola Fiat x1/9 sono arrivati 13° in classifica generale e 3° assoluti nel terzo raggruppamento. "Una gara sempre in crescita la nostra - dice Simone - condizionata solo nelle prime due prove speciali da un problema fisico di Sabrina che purtroppo ha sofferto il mal d'auto e si è risolta dopo la prima assistenza. Le altre 4 prove ha funzionato tutto perfettamente sia vettura che equipaggio".

La prossima gara di campionato italiano sarà a fine settembre per la disputa dell'affascinante Rally Isola d'Elba storico dove nel quale la Rally & Co conta di avere al via 6 equipaggi.