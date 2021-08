Niente vacanza per Valdigne Triathlon, in gara tra Italia e Europa FOTO

Nessuna vacanza per Valdigne Triathlon, presente in quattro campi gara in Italia e in Europa

A Zittau (Germania) è andato in scena il prestigioso Campionato Europeo del circuito XTERRA, venerdì 20 agosto nella gara di Short Track di Triathlon Cross, nella competizione breve, veloce e spettacolare, prestazioni di alto livello per i due portacolori di Valdigne Triathlon: 4° posto per Eleonora Peroncini e 8°posto per Michele Bonacina. Sabato 22 agosto si è svolta la gara di Campionato Europeo, 7° posto per la Campionessa Mondiale in carica, Eleonora Peroncini, non al meglio per un malanno che l’ha debilitata nelle ultime settimane, ma sempre tra le migliori atlete e prova sfortunatissima per il lecchese Michele Bonacina, che quando si trovava in testa con atleta che avrebbe poi vinto la gara al 12° Km ha squarciato il copertone posteriore, evento che lo ha costretto al ritiro. Grande soddisfazione italiana con la vittoria al femminile di Sandra Mairhofer del Team Granbike.

A Rotzo (VI) si è svolta l’ultima tappa del Circuito Italiano di TriCross con contorno di gare giovanili. Nel duathlon giovanile ottime prestazioni di Silvia e Marco Turbiglio rispettivamente 5° tra le Youth A e 9° tra i Cuccioli, in una gara molto dura per il percorso in mtb e di run. Nella Finale di Circuito Nazionale grandi soddisfazioni per i colori verde-turchese-oro, Monica Cibin ha conquistato uno splendido argento assoluto (a soli 12” dall’oro).

Ottima la prova anche del biellese Marco Schiapparelli, sempre a suo agio anche nelle ruote “grasse”, argento per lui nella combattuta categoria M1 e 20° posto assoluto nella Finale di Circuito Nazionale. Sfortunata la giovanissima Youth B Francesca Rondelli che è stata costretta al ritiro. Molto soddisfatta la Tecnica giovanile Maria Angioni “ho voluto testare la preparazione di alcuni dei nostri giovani nella disciplina del Triathlon Cross, si sono ben disimpegnati nonostante l’estrema durezza del percorso, questa sarà una disciplina che attenzioneremo molto nel futuro dei nostri atleti”.

Nella giornata di domenica, sempre a Rotzo, Monica Cibin ha raddoppiato l’impegno (in vista dell’ormai prossimo Campionato Europeo) e nella distanza dei 7 Km corsa, 21 Km MTB e 3 Km corsa ha conquistato il gradino più alto del podio, per lei una due giorni da incorniciare con un oro e un argento.

A Cuneo dove era previsto il classico Triathlon Sprint. Al via, la gara ha visto per l’ultima volta nella triplice, due meravigliosi atleti e splendide persone Gabriella Bois e Agostino Ramella due vere icone dello Sport italiano. Ottima per Valdigne la prova di Davide Bajo che in una gara con partecipanti di altissimo livello (la vittoria è andata all’azzurro Michele Sarzilla) ha conquistato il 6° posto assoluto e l’argento nella categoria S2.

Dopo queste giornate di sport, molto soddisfatto il Presidente di Valdigne Triathlon, Gabriele Sprocati: “ancora una volta siamo stati presenti in ben quattro campi gara di cui due internazionali e una Finale di Circuito Italiano, dove abbiamo conquistato il 3° posto nel Campionato Italiano a Squadre di TriCross per merito dell’impegno dei nostri atleti”.