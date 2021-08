La Virtus Biella dà il benvenuto a Ivan Turcich

Virtus Biella comunica l'ingresso di Ivan Turcich nello staff tecnico della Prima Squadra e del Settore Giovanile per la stagione sportiva 2021/22. Nato a Novara l'11 febbraio 1994, Ivan è un pallavolista con esperienze in Serie C e Serie B al Volley Novara e al Pavic Romagnano.

Da istruttore e allenatore ha lavorato sia nel Settore MiniVolley sia con le prime categorie dei campionati giovanili, al Team Volley Novara poi a Romagnano. Nella sua ultima stagione al Pavic ha guidato la formazione Under 15 nel campionato territoriale, chiuso al pari della Virtus nella fase delle semifinali. A Biella seguirà il gruppo 2007, sarà da supporto a coach Stefano Colombo nel gruppo 2006 e svolgerà il ruolo di Sparring Partner del nuovo roster di Serie B1.

Questo il suo commento: «Sono anni che voglio lavorare con coach Colombo e sono contento sia arrivata questa importante opportunità. Ringrazio Virtus Biella per la fiducia, adesso testa subito al campo. Le strade mie e di Stefano si erano sfioriate in passato quando ero giocatore: proprio nell'anno in cui lui era arrivato ad allenare il maschile a Novara io mi ero trasferito. Tra di noi ci sono molta stima e rispetto, non vedo l'ora inizi la nuova stagione per lavorare insieme».