In Vigna Veritas…verso il Bio a Villa Era, ecco il programma dell'evento a Vigliano

Nell’ambito delle iniziative di promozione dei prodotti del territorio, in particolare dell’enologia e della produzione vitivinicola, l’amministrazione comunale di Vigliano Biellese, in quanto membro attivo dell’Associazione Nazionale Città del Vino, promuove e sostiene la IV edizione della manifestazione “In Vigna Veritas…verso il Bio” organizzata dalla Condotta di Slow Food Biella e da I'AM AGRICOLO project, in programma per domenica 29 agosto a Villa Era, dalle 10 alle 20.

Al quarto anno della rassegna, i protagonisti sono sempre i piccoli produttori artigiani del vino che portano avanti con tanta passione e coraggio l'idea e il desiderio di promuovere la viticoltura sostenibile. Piccole aziende che operano scelte rigorose, il più possibile rispettose dell'ambiente.

Chi presenterà e farà degustare il vino è il vero artefice ed esecutore del lavoro in vigna e in cantina. Veri vigneron, che lavorano fortemente legati al proprio territorio e ai vitigni autoctoni, giusti promotori dell'interazione tra uomo e natura. Tredici le aziende partecipanti a Villa Era, in ottemperanza alle regole di sicurezza sanitaria previste, un numero leggermente ridotto rispetto agli scorsi anni.

A favore di una maggiore sicurezza e controllo, la manifestazione si svolgerà all'aperto e i partecipanti potranno partecipare su prenotazione.