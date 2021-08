Gran finale per Jazz Open Air, a Candelo sale sul palco Piero Cotto con Beatrice Dalì e Max De Aloe

Una grande voce conclude la rassegna "Jazz Open Air" del Biella Jazz Club al Torchio di Candelo, nella piazzetta del Ricetto, giovedì 26 agosto alle 21,30, Piero Cotto con Beatrice Dalì e Max De Aloe, accompagnati da Max Tempia alle tastiere, Maurino Dellacqua al basso e Massimo Serra alla batteria. Grande amico di Max Tempia, il cantante piemontese intratterrà gli ospiti con il repertorio che ha reso celebre la sua voce unica, molti brani di Barry White e Frank Sinatra, con alcuni evergreen cantati in coppia con Beatrice Dalì e impreziositi dagli assoli di Max De Aloe con l'armonica.

Una carriera straordinaria che annovera una partecipazione al Festival di San Remo, la vittoria del prestigioso festival di Vina del Mar in Cile e collaborazioni importanti come un disco con Astor Piazzolla e uno con Morris Albert (autore di Feeling) e con tantissimi artisti internazionali. Una serata speciale per concludere una rassegna di 8 spettacoli tra luglio e agosto che ha visto una grande partecipazione di pubblico registrando il "sold out" a tutti gli eventi. La rassegna è stata finanziata con i contributi della Fondazione CR Biella e della Fondazione CRT.