Schianto nelle campagna vercellesi, interviene l'elisoccorso

Schianto tra due auto, nel pomeriggio di mercoledì sulla Sp 230 a Formigliana.

L'incidente, la cui dinamica è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri, è avvenuto intorno alle 17,30: due le persone ferite che, dopo i primi soccorsi prestati sul posto dai sanitari del 118, sono stati portati uno in ospedale a Vercelli e l'altro elitrasportato. Al momento non sono note le condizioni dei feriti che, tuttavia, erano già fuori dall'abitacolo all'arrivo dei Vigili del Fuoco.

Per i soccorsi sono intervenuti una squadra dei volontari Vigili del Fuoco di Santhià che si è è occupata della messa in sicurezza delle auto e della zona, i mezzi del 118 e i carabinieri di Buronzo, Santhià e San Germano.