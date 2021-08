Immondizia in fiamme nel vicino Vercellese

Incendio di masserizie e immondizia, intorno alle 19 di martedì 24 agosto, nell'area dell'ex cementificio lungo la Ss31 bis a Trino.

Le fiamme sono divampate all'interno di un capannone del dismesso stabilimento: per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area - che si stanno protraendo per parte della serata - sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Vercelli, una del distaccamento volontario di Trino, e una del distaccamento permanente di Livorno Ferraris.

Il personale si è occupato dell’estinzione dell'incendio e della messa in sicurezza di tutta l’area interessata: controlli congiunti con i Carabinieri sono in corso per ricostruire le cause del rogo.