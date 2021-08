12 scout dispersi in montagna chiedono aiuto

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, dell'Emergenza Sanitaria Piemontese e dei Vigili del Fuoco sul Monte Granero tra Val Pellice e Valle Po provincie di Torino e Cuneo per un gruppo di 12 scout in difficoltà sulla cima della montagna.

A causa del maltempo hanno perso l'itinerario di discesa restando bloccati in parete e hanno chiesto soccorso. Dopo il miglioramento delle condizioni meteo, gli elicotteri dei Vvf e dell'Emergenza Sanitaria Piemontese hanno trasportato in quota le squadre del Sasp e i Saf che hanno proceduto a piedi fino a raggiungere i dispersi. In seguito, un ulteriore apertura delle nubi ha consentito l'evacuazione di tutti i presenti, con le operazioni che si sono concluse poco prima delle 21 di ieri, 24 agosto.