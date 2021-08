Ladri in azione a Cossato, portate via auto e bici: amara sorpresa per i residenti (foto di repertorio)

Durante la notte tra lunedì e martedì, ignoti malviventi hanno forzato le serrature dei box di pertinenza di un condominio di Cossato, riuscendo ad appropriarsi di un Ford Transit, di una Peugeot lasciata con le chiavi inserite nel quadro e di alcune biciclette. Dell’accaduto, le vittime se ne sono rese conto solo al mattino successivo ed hanno subito chiesto l’intervento dei Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi del Nucleo Radiomobile e Operativo di Cossato, che hanno raccolto le prime testimonianze e svolto un accurato sopralluogo, al fine di raccogliere eventuali tracce utili all’individuazione degli autori dei furti. Infatti, grazie all’attività svolta nell’immediatezza, già nella mattinata è stato recuperato il furgone, verosimilmente utilizzato dai malviventi per trasportare la refurtiva, che sarà restituito al legittimo possessore.

Sono ancora in corso le verifiche in dettaglio dell’entità dei danni patiti. Non si esclude che i ladri abbiano visitato altre abitazione della zona, al momento incustodite in quanto i proprietari sono in vacanza. Dell’accaduto sarà trasmessa una dettagliata informativa all’Autorità giudiziaria. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.