Dopo Ternengo, nuovo caso di pecore uccise e sbranate

Cinque pecore sbranate e fatte a pezzi e una di queste scomparsa. Questo il bilancio dell'attacco avvenuto nella serata di ieri, 24 agosto, a Graglia. A segnalare l'accaduto lo stesso allevatore che ha avvertito le forze dell'ordine.

Non è il primo caso che accade sul nostro territorio: solo due settimane fa si era verificato un fatto simile a Ternengo (leggi qui), con l'uccisione di quattro esemplari, tra pecore e capre. Sono in corso i sopralluoghi e gli accertamenti del caso da parte dei Carabinieri per stabilire quale animale abbia compiuto tutto ciò.