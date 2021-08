Verso l'Incoronazione di Oropa, residenti e parrocchia organizzano novena a Gaglianico per la Madonna

In occasione della Quinta Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa, un gruppo di residenti, in accordo con la parrocchia di Gaglianico, ha voluto organizzare una novena per la Madonna.

La funzione religiosa si tiene tutte le sere fino a sabato 28 agosto alle 20,45 sul retro del pilone votivo nel giardino condominiale messo gentilmente a disposizione dai condomini. “Vuole essere oltre a un momento di incontro e preghiera a festeggiare la Centenaria Incoronazione – raccontano – ma anche un invito alla Madonna che continui a proteggere durante il loro viaggio, tutti coloro che per lavoro, vacanze o altro sono di passaggio”.

Il pilone votivo è datato 7 aprile 1879 e voleva simboleggiare il saluto della Madonna di Oropa a chi usciva dai territori biellesi o il ringraziamento alla Maria per il ritorno a casa.