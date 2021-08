Verso l’Incoronazione della Madonna di Oropa, tutti gli appuntamenti nella Valle dell'Elvo

L’Incoronazione di domenica 29 agosto sta mettendo in moto le realtà locali in vista del grande evento. Di seguito l’elenco delle zone della Valle Elvo, in cui sarà possibile seguire l’evento in diretta.

A Mongrando sarà il salone polivalente comunale ad ospitare, con circa 100 posti disponibili, la celebrazione in diretta. Santa Messa alle 11 con collegamento alle 12.Polivalente protagonista anche nel comune di Netro che, con 90 posti a disposizione, ospiterà l’evento a partire dalle 10:45. Santa Messa alle 11 e collegamento con la diretta a seguire.

Ad Occhieppo Superiore invece sono diverse le disposizioni a seconda del tempo. L’evento si svolgerà al campo dell’oratorio, 600 posti, in caso di giornata soleggiata o nuvolosa mentre, in caso di pioggia, ci si sposterà alla chiesa parrocchiale di Santo Stefano (100 posti dentro e 300 in oratorio). Partenza alle 10:30 con la celebrazione della Santa Messa. Sul posto saranno presenti anche i volontari della CRI per fornire un servizio di primo soccorso se necessario.