Verso l’incoronazione della Madonna di Oropa, ecco i sagrati a Valdilana e in Valsessera

Anche i comuni della Valle di Mosso e della Valsessera si stanno preparando per l’Incoronazione della Madonna di Oropa, in programma domenica 29 agosto. Di seguito l’elenco delle zone in cui sarà possibile seguire l’evento in diretta.

A Coggiola l’evento sarà ospitato dalla chiesa parrocchiale di San Giorgio. La Santa Messa verrà celebrata alle 11 e il collegamento con la diretta sarà stabilito intorno alle 12 per l’Angelus e l’Incoronazione. I posti previsti sono un centinaio, con aperitivo finale.

Nella municipalità di Mosso l’appuntamento partirà alle 10 nella chiesa parrocchiale per poi proseguire al cine-teatro dove sarà possibile assistere alla diretta a partire dalle 11:45. La capienza è di circa 80 posti. A Ponzone alle 10 incomincerà l’assegnazione dei posti a sedere presso il teatro Giletti in cui sarà svolta la Santa Messa delle 10:30 e il collegamento con la diretta alle 12. Obbligatoria la prenotazione entro venerdì 27 ai numeri: 333.7753408 (don Claudio); 334.2789538 (Gianni Iannito); 360.1012204 (Vigili del Fuoco); 339.2174634 (Corrado Seira); 333.2738479 (Piero Toretto).

Nel comune di Pray l’evento si svolgerà presso il salone polivalente in Via Bartolomeo Sella. Posti disponibili: 150.A Strona 90 sono i posti disponibili alla chiesa della Natività di Maria dove si terrà la Santa Messa delle ore 10:30 e il successivo collegamento con la diretta per l’Angelus del Papa e l’Incoronazione.

Infine, a Valle Mosso sarà presente il sagrato unificato per le parrocchie di Campore, Falcero, Crocemosso e Valle Mosso alla chiesa di Sant’Eusebio. L’accoglienza sarà predisposta alle 11:30 con successivo collegamento alle 12. I posti disponibili sono 70 con prenotazione obbligatoria ai numeri: 015.703714 o 345.8445206.