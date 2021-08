Verso l’incoronazione della Madonna di Oropa, ecco come ci si prepara nel Cossatese

Procedono nel Cossatese e nel Basso Biellese le preparazioni per l’Incoronazione della Madonna di Oropa, prevista per domenica 29 agosto. Di seguito l’elenco delle zone in cui sarà possibile seguire l’evento in diretta.

A Cossato il mercato coperto ospiterà circa 300 fedeli a partire dalle 10:45. Santa Messa alle 11 e collegamento con la diretta a seguire, verso le 12. A Lessona, invece, la capienza sarà di circa 200 posti al Palazzetto dello Sport, luogo preposto alla celebrazione dell’evento in differita. Il ritrovo è previsto per le 10.30 con Santa Messa cantata alle 10.45 e collegamento alle 12. Alla conclusione, intorno alle 13, verrà offerto un rinfresco dal Circolo Lessona.

A Massazza, i posti disponibili saranno circa 60 al polivalente Filippo Turati, in via Castello 1. Appuntamento alle 11:50. Infine, a Mottalciata, alla chiesa della B.M. Vergine del Carmine si riuniranno alle 10:30, per l’eucarestia domenicale, le parrocchie di Mottalciata, Castellengo e Gifflenga. Alle 12 collegamento con l’evento principale.