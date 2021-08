Qi Gong a Bielmonte, sabato l’ultima lezione

Si terrà sabato 28 agosto il quinto e ultimo appuntamento con le lezioni di Qi Gong a Bielmonte, un’iniziativa di Fondo Edo Tempia e Oasi Zegna che vede come protagonista l’istruttrice specializzata Natalina Bassetto. Il corso si terrà come nei precedenti fine settimana immersi nella natura del Bosco del Sorriso, con le montagne a fare da scenografia.

Per prenotarsi basta contattare la segreteria del Fondo Edo Tempia, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17, e raggiungibile anche al telefono allo 015.351830. Il Qi Gong è un caposaldo della medicina tradizionale cinese e da quattro estati l’iniziativa di Fondo Edo Tempia e Oasi Zegna lo ha portato a Bielmonte. Le lezioni porteranno gli iscritti a soffermarsi sul rapporto tra costellazioni, rappresentate da animali, stagioni, elementi naturali ed organi. In Cina ogni stagione ha una caratteristica peculiare: un colore, un sapore, una vibrazione, un suono, un odore, un elemento naturale. Per i partecipanti il ritrovo è alle 10 al Bocchetto Sessera.