Da Beautymed i trattamenti per rigenerare la pelle dopo l'estate

Al rientro dalle vacanze estive, la pelle risulta spesso secca e screpolata a causa dell’esposizione al sole e della conseguente disidratazione. Per questo è necessario avere cura del proprio corpo, non solo applicando la protezione solare durante i mesi estivi, ma continuando a idratare la pelle anche dopo con trattamenti mirati e specifici. A questo scopo, Hydra Clinic, arricchita con Idrolipidi intelligenti è in grado di regolare il livello di idratazione della pelle in funzione del tasso di umidità esterno, ricreando in questo modo la struttura idrolipidica naturale della pelle.𝐋𝐢𝐩𝐢𝐝𝐮𝐫𝐞: Grazie alla motilità della sua struttura 3D, lipidure ha lacapacità unica di ottimizzare il livello di idratazione cutanea adattando lasua conformazione in funzione dell'umidità ambientale, agendo in sinergia con i meccanismi naturali di idratazione della pelle.𝐀𝐪𝐮𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐢𝐧𝐞: stimola la sintesi delle acquaporine 3, favorendo la circolazione dell'acqua dal derma verso l'epidermide. Ha inoltre la capacità di aumentare il tasso di acido ialuronico nell'epidermide.𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐩𝐚𝐢𝐫 𝐁𝐢𝐨: riattiva la sintesi delle proteine fondamentali coinvolte nella differenziazione epidermica. Rende possibile la ricostruzione epidermica delle pelle secche o rovinate.𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐩𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐚𝐭𝐚𝐧𝐭: svolge il ruolo di seconda pelle e permette ai principi attivi incorporati di essere stoccati negli interstizi della struttura del patch prima di essere liberati progressivamente nelle cellule della pelle. Possono quindi agire nel cuore delle cellule in modo mirato e duraturo.

