Tutto pronto per la Rosazza-Rifugio Madonna della Neve: ecco quando si correrà

Appuntamento domenica 29 agosto per la corsa in montagna in partenza da Rosazza con arrivo al Rifugio Madonna della Neve. Aperta a tutti i maggiorenni, prevede un percorso in salita su sentieri e mulattiere di montagna per un totale di 3.3km, con un dislivello di 570m.

Ritrovo dalle 7 presso il bar “La Strettoia” di Rosazza, la partenza è prevista per le 8.30 e l’arrivo per le 10 con conseguente premiazione. Nella quota di partecipazione di 25 euro è incluso anche il pranzo al Rifugio Madonna della Neve, suddiviso in 2 turni (alle 11 e alle 12) per limitato numero dei posti interni.

Giorno ultimo per poter effettuare l'iscrizione mercoledì 25 agosto per un massimo di 140 iscritti. In caso di pioggia verranno ammessi solo i primi 60 iscritti. Per informazioni e iscrizioni: Enzo Peraldo 338 54 94 174 (no Whatsapp).