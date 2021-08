Rinviato al 2022 il Giro di Pettinengo ma la grande atletica fa tappa a Biella

Con la situazione pandemica ancora non risolta Biella Sport Promotion e Gac hanno deciso di annullare anche nel 2021 il Giro Internazionale di Pettinengo: impensabile gestire l'arrivo di atleti dall'estero e il gran numero di partecipanti in una location "stretta" come quella di Pettinengo.

«Pensare ad una 50ª edizione senza gli atleti top è una eventualità che non piaceva a nessuno di noi. E poi il bello della nostra manifestazione è tutto il contorno» commenta Claudio Piana «E dover rinunciare al dopo gara e al pranzo, modificare le premiazioni rendendole meno spettacolari ci ha fatto propendere per il rinvio. Così come sarebbe stato difficile ospitare i tanti ragazzi del Trofeo delle Province. Quindi abbiamo deciso di attendere ancora un anno affinché la 50ª edizione possa essere come ci siamo sempre immaginati, ovvero una grande festa per tutti».

Aspettando il 50° di Pettinengo però Biella Sport Promotion e Gruppo Amici Corsa non sono però rimasti con le mani in mano ed hanno deciso di provare a portare la grande atletica nel cuore della città, facendo un gran balzo indietro nel tempo. L'idea è quella di organizzare sabato 16 ottobre una gara/esibizione di Marcia ad inviti sul percorso del "Circuito di Biella" che viene usato ogni anno per il Palio del Miglio. Una gara a coppie miste alternata su un totale di 8 giri per complessivi 6,4 chilometri.

Perchè la Marcia? Perché il "Circuito di Biella" è nato con la Marcia ad inizio anni '90 e perché questa specialità è nuovamente salita agli onori della cronaca sportiva con due medaglie d'oro azzurre alle recenti Olimpiadi di Tokyo. La storia della marcia sul "Circuito di Biella" è ricca di grandi nomi: nel 1992 ad esempio vinse la biellese Betty Perrone (poi argento olimpico ad Atlanta 1996) davanti ad Annarita Sidoti, mentre negli anni successivi vi parteciparono altri atleti di spessore mondiale quali Ileana Savador, Michele Didoni, Giovanni Perricelli, Giovanni De Benedictis, Erica Alfridi, i russi plurititolati Mikhail Shchennikov e Il'ja Markov.

L'ultima edizione fu nel 1999 quando scrissero il loro nome nell'albo d'oro Ivano Brugnetti, campione del mondo quell'anno nella 50 km e poi oro olimpico sui 20 km ad Atene 2004, in coppia con la russa Elena Nikolaeva, oro olimpico ad Atlanta '96 sui 10 km e poi oro mondiale sui 20 km nel 2003. Insieme alla gara ad inviti di Marcia, per la quale non sono esclusi grandissimi nomi, quel giorno troverà collocazione anche il Campionato Regionale Individuale e di Società giovanile di corsa su strada che è sempre stato di scena a Pettinengo: impegnati i Cadetti (4,8 km), le Cadette (3,2 km), i Ragazzi e le Ragazze (1,6 km) sempre sull'anello di 800 metri nella zona del Duomo di Biella.

In programma anche la gara sui 3000 metri Top maschile e femminile ad inviti e il Palio del Miglio che ogni anno coinvolge tanti podisti biellesi. Chiaramente, proprio per le attuali norme anti-Covid, non potrà invece essere organizzata la partecipatissima staffetta delle scuole. Tutto questo è reso possibile dai partner di Biella Sport Promotion e Gac che nonostante le difficoltà del momento, legate alla pandemia, sono sempre vicini e disponibili: i golden sponsor Eurometallica, Microtech, MA Service, Sergent Major e Botalla: i silver sponsor Lauretana, Menabrea e Patti. A loro si sono aggiunti altri partner quali Gal Montagne Biellesi, Ki-Run by Kiboviaggi, Aigo, Autonoleggio Del Bravo, Ats TEP23 e, dal punto di vista organizzativo, lo staff di Pietro Micca Biella e di BI.Ultra 6.24, oltre che il Corpo Volontari AIB.