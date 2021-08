Paralimpiadi, Pella: “Torniamo a Tokyo, in bocca al lupo a tutti gli atleti della Nazionale. Mai così numerosi”

“Da oggi torniamo a sintonizzarci con il fuso orario di Tokyo per seguire la Nazionale alle Paralimpiadi: un’edizione dei Giochi in cui l'Italia si presenta con il più alto numero di atleti, 113 azzurri impegnati in 16 differenti discipline”.

Non trattiene l'entusiasmo il vicepresidente vicario dell'ANCI Roberto Pella che, in una nota stampa, dichiara quanto segue: “Dobbiamo continuare a impegnarci per rendere gli impianti, a livello territoriale, inclusivi e pienamente fruibili così come per stimolare lo sviluppo di strutture multidisciplinari in grado di accogliere le speranze e i sogni dei nostri giovani. Il Piano di Ripresa per l’Italia va in questa direzione e dovremo essere in grado di massimizzarne gli esiti con una pianificazione capillare dei servizi e delle opportunità. Un grande in bocca al lupo al Presidente Luca Pancalli e a tutti gli atleti, che ci faranno ancora emozionare, tifare, appassionate in questa estate italiana di grandi risultati sportivi che ancora non è finita”.