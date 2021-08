Doppietta Climb Runners in Valle d'Aosta, il racconto della gara di Enzo Mersi

Pochi Climb Runners ma buoni domenica 22 agosto nell'ottava edizione della scalata al Bivacco Cravetto con partenza da Issime attraverso il Vallone di Bourine fino ai piedi del Mont Nery.7,1 km con 1480 di dislivello positivi, sentiero duro fin dalle prime rampe con pochi momenti per rifiatare se non dopo aver attraversato l'arrivo davanti alla maestosità della montagna circostante.

Doppietta Climb al vertice con la vittoria conferma del valore atletico per Francesco Nicola in 1h04min 50 sec. Secondo Gabriele Gazzetto in 1h 06 min 43 sec.A completare il podio Emanuele Coda dell' Apd Pont Saint Martin in 1h 07 09.A seguire tanti biellesi, quarto Giacomo Cerutti, quinto Silvio Balzaretti, sesto Emanuele Falla e settimo Carlo Torello Viera.