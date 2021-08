L’Unione Biellese Astrofili, in collaborazione con il comune di Salussola e la sezione AIDO di Biella, ha organizzato per sabato 28 agosto una serata per ammirare le stelle.

L’appuntamento è fissato per le 21.30 in Via Giovanni Vialardi, dal lato di frazione San Secondo. Si prospetta una “passeggiata tra le costellazioni di fine agosto, raccontando i loro miti e leggende”. L’ingresso è libero, non è necessaria la prenotazione. Per informazioni 324 607 2652.