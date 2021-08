Coro Noi Cantando tornano sul palco di Cossato nel ricordo del direttore Vitaliano Zambon

Finalmente il Coro Noi Cantando torna a cantare al teatro comunale di Cossato e lo farà sabato 11 settembre alle 21. “Era ormai diventata una consuetudine – spiegano - Ogni anno ad ottobre, organizzare una rassegna invitando gruppi vocali di notevole rilievo nazionale: una tradizione interrotta dal Covid, che si è portato via il direttore Vitaliano Zambon causando lo stop degli spettacoli.

Con determinazione il Coro non si è perso d’animo e ha continuato, grazie all’impegno di ciascuno e a Monica Magonara che ha accettato di prenderne la direzione, a cantare” “Ci siamo inventati di tutto, pur di non mollare - racconta Manuela Arale - Durante il lockdown ci video-incontravamo e poi abbiamo anche dato vita a brani corali con le registrazioni che ognuno faceva da casa propria; allentate le restrizioni abbiamo organizzato prove a piccoli gruppi, a volte anche in orari pre-serali e abbiamo imparato a cantare con la mascherina e distanziati. Il tempo atmosferico ha poi cercato di intralciare la nostra ripartenza, tant’è vero che avevamo organizzato un concerto all’aperto, a giugno, in occasione della festa della musica, e che purtroppo abbiamo dovuto annullare per la pioggia. Per mantenere viva la presenza di Vitaliano, la moglie Elena, che è anche corista, con la collaborazione dei suoi figli, della famiglia e del coro ha fatto realizzare dall’artista biellese Paolo Barrichello l’opera ConNoi, che verrà inaugurata con i canti del suo coro proprio sabato 11 settembre”.

“All’evento avremmo voluto invitare tutta la coralità biellese, che con noi ha sempre condiviso manifestazioni e concerti, ma viste le regole che limitano i posti a teatro - spiega Monica Magonara - abbiamo chiesto ai cori di partecipare solo con 2 rappresentanti per ciascuno, consentendo così la partecipazione, oltre che ai famigliari di Vitaliano, anche al nostro pubblico”.

Per partecipare all’evento gratuito occorre prenotare il posto tramite Eventbrite utilizzando il seguente link: https://connoi.eventbrite.com e si deve essere in possesso del Green Pass. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al 340 5234385, al 339 799 1871 oppure al 349 872 2331.