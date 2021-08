Trovato il proprietario del pitone trovato sotto il balcone, ora rischia una multa

È stato identificato il proprietario del pitone di circa 3 metri scoperto nel tardo pomeriggio dello scorso 22 agosto sotto il balcone di un'abitazione situata in via Ivrea (leggi qui).

Il rettile di grosse dimensioni è stato riconsegnato questa mattina nella sede della Protezione Civile di Biella, in perfette condizioni e ben custodito dai responsabili appositi. L'esemplare in questione, recuperato domenica grazie all'intervento di un operatore esperto inviato sul posto dall'ASL di Biella, non rientra tra le specie protette. Il proprietario del serpente, che è stato successivamente rintracciato, potrebbe ora comunque essere sanzionato per omessa custodia secondo quanto previsto dalla normativa.

Stando, infatti, alle informazioni raccolte l'animale è fuggito dal luogo in cui era custodito, poco distante dalla via Ivrea dove è stato poi lanciato l'allarme.