Tollegno, scooter si schianta contro auto in sosta: coppia finisce in ospedale (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Una coppia di biellesi è stata trasportata in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera, 23 agosto, a Tollegno.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del suo scooter per cause da accertare finendo contro un'auto in sosta. Sul posto si sono portati velocemente 118, Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e il controllo della viabilità.