Rapina a Riccione, scattano le manette per due giovani biellesi (foto di repertorio)

Serie di arresti e fermi nel fine settimana da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Rimini, nell'ambito dell'attività di contrasto a furti e rapine. Tra questi sono finiti in manette due giovani di origine marocchina, di 20 e 21 anni, residenti in provincia di Biella.

Stando alla prime informazioni raccolte, un gruppo di giovani rapinatori si è reso protagonista lo scorso weekend di alcune scorribande a Riccione. I militari dell’Arma sono giunti in aiuto di due turisti 18enni della Brianza, aggrediti e rapinati sotto minaccia di coltelli: portati via, infatti, 50 euro, un costoso cellulare e una catenina.

Al loro arrivo i Carabinieri hanno raccolto le testimonianze delle vittime e la descrizione degli aggressori mettendosi poi sulle loro tracce. Ma solo una mirata azione preventiva condotta nella serata ha permesso di identificare i responsabili. Poco prima del colpo, infatti, alcuni del gruppo di rapinatori, così come descritto dalle vittime, erano stati controllati: per questo, i Carabinieri hanno potuto rintracciare i due componenti della banda, bloccati lungo il porto canale.

Entrambi i fermati, due giovani residenti in provincia di Biella, sono stati dichiarati in arresto e condotti presso il carcere di Rimini. Nel frattempo, proseguono le indagini dei Carabinieri di Riccione, per l’identificazione degli altri componenti del gruppo.