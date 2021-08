Feriti e raffica di incidenti sulle strade biellesi, a Cossato un centauro di 20 anni portato in ospedale

Feriti e serie di incidenti sulle strade biellesi. Nella mattinata di ieri, 23 agosto, si è verificato uno scontro in prossimità del cimitero di Zimone: a rimanere coinvolte, per cause da accertare, un'auto guidata da un'anziana e una moto condotta da un uomo. Fortunatamente entrambi i conducenti sono usciti indenni dalla spiacevole esperienza.

A Occhieppo Inferiore, invece, una donna di circa 70 anni è stata trasportata in ospedale a seguito di un sinistro che ha visto coinvolte due auto nel primo pomeriggio di lunedì. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 che hanno prestato la prima assistenza alla donna, che avrebbe riportato escoriazioni non gravi.

Infine, intorno alle 18.30, un automezzo e una moto sono entrate in collisione lungo la via Mazzini di Cossato: ad avere la peggio il giovane centauro di circa 20 anni, condotto in Pronto Soccorso per le cure del caso. Presenti anche gli agenti della Polizia locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.