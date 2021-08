Colpita dal calcio di una capra, bambina portata all'ospedale di Novara con l'elisoccorso

Momenti di preoccupazione a Valdilana. La dinamica non è ancora chiara ma dalle prime informazioni raccolte una bambina di circa 5 anni sarebbe stata colpita al volto dal calcio di una capra in prossimità di un agriturismo della zona. Sul posto si è portato il personale del 118 che ha trasportato la piccola all'ospedale di Novara con l'elisoccorso in codice giallo. Seguiranno aggiornamenti.