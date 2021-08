Biella, camion resta incastrato: problemi alla viabilità in via Orfanotrofio (foto di repertorio)

Problemi alla viabilità nella prima mattinata di oggi, 24 agosto, a Biella. Un camion di grosse dimensioni è rimasto incastrato in via Orfanotrofio per diverse ore.

Solo intorno alle 8 il tir ha potuto proseguire la marcia ma sono rimasti danneggiati muri e tubazioni del gas. Sul posto si è portata la Polizia, insieme ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e la gestione del traffico.

È in corso la conta e la relativa quantificazione dei danni. Ad assistere alle continue manovre del mezzo pesante i residenti della zona.