Verso l'Incoronazione della Madonna di Oropa, ecco gli appuntamenti in Valle Cervo

L’incoronazione della Madonna di Oropa, che si terrà domenica 29 agosto, è un evento centenario che attira fedeli da tutto il territorio. Per questo le parrocchie si stanno preparando per permettere a più persone possibile di parteciparvi, anche a distanza.

In Valle Cervo saranno tre gli appuntamenti per l’occasione: il Santuario di San Giovanni d’Andorno, a Campiglia Cervo, la chiesa di San Lorenzo di Andorno Micca e la chiesa parrocchiale di Tavigliano.

Gli orari di svolgimento sono gli stessi in ambedue i luoghi: alle 11 verrà celebrata la Santa Messa (animata, al Santuario di San Giovanni, dal coro “Accordi in Valle”) e, a partire dalle 12, collegamento TV per l’Angelus del Papa e incoronazione. Presso San Lorenzo i posti disponibili saranno un centinaio. A Tavigliano, la parrocchia ospiterà l'evento in differita: alle 10 ci sarà un collegamento con il Santuario di Oropa e alle 12 si potrà assistere in video l'Angelus di papa Francesco, insieme alla cerimonia dell'Incoronazione.