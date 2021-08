Verso l’Incoronazione della Madonna di Oropa: ecco dove assisterla a Candelo, Ponderano e Vigliano

Anche nel circondario di Biella, i vari Comuni si stanno preparando per l’Incoronazione di domenica 29 agosto. Di seguito l’elenco delle municipalità in cui sarà possibile seguire l’evento in diretta ma a distanza. A Candelo si parte alle 10:30 con la Messa all’oratorio di San Pietro. Segue poi collegamento TV per la diretta. Dopo la celebrazione è possibile pranzare al sacco e, nel pomeriggio, ci sarà uno spettacolo teatrale proposto da sei volontari e i giochi per i più piccoli.

Nel comune di Ponderano, tempo permettendo, la manifestazione avverrà in Piazza Alpini d’Italia mentre, in caso di pioggia, il tutto sarà spostato nella chiesa parrocchiale con capienza massima di 100 posti. Messa alle 10:30 e diretta a seguire. Successivamente, per chiunque volesse, ci sarà la possibilità di pranzare con la polenta concia ad offerta libera.

A Ronco Biellese, invece, sarà la palestra parrocchiale ad ospitare la celebrazione a Ronco con un totale di 400 posti a disposizione. Santa Messa alle 10:30 e diretta a seguire. A Tollegno il sagrato verrà disposto nella chiesa parrocchiale con un totale di 80 posti disponibili. In questo caso la diretta riguarderà anche la Santa Messa che verrà trasmessa dal Santuario di Oropa. La programmazione seguirà poi l’evento passo per passo con l’Angelus del Papa alle 12 e la successiva Incoronazione.

Infine a Vigliano Biellese ritrovo alle 10:30 presso il campo sportivo comunale e successiva Santa Messa. Collegamento alle 12 per l’Angelus del Papa e l’Incoronazione. I posti a disposizione saranno 500.