Ema e Fabio in Rai alla Domenica Sportiva

Domenica sera su Rai 2 Ema e Fabio sono stati ospiti della trasmissione sportiva condotta da Jacopo Volpi “La Domenica Sportiva”. Dopo l’ottimo risultato ottenuto con Notti Europee i due volti di Che Fatica la Vita da Bomber tornano protagonisti della prima serata sulle reti Rai. Ema e Fabio sono intervenuti all’interno della trasmissione come ospiti in rappresentanza del mondo social legato allo sport.

Il primo intervento è dedicato interamente ad un riassunto della fantastica estate sportiva italiana: dall’Europeo di calcio vinto dalla Nazionale allenata da Mancini alle straordinarie vittorie Olimpiche in terra giapponese, il tutto presentato nella classica chiave CFVB. Nella seconda parte del programma i due hanno interagito con l’Olimpionico taekwondoka Vito dell’Aquila e Fausto Desalu, vincitore della staffetta 4x100. Il fuori programma targato Che Fatica la Vita da Bomber ha divertito tutto lo studio, dal conduttore al campione del mondo Marco Tardelli.

Dopo lo spazio dedicato alla sintesi delle gare in programma nella prima giornata di Serie A, la palla torna ad Emanuele e Fabio, che in veste di opinionisti commentano in modo irriverente il pareggio della Juventus e la vittoria dell’Inter. La nuova formula proposta dalla Rai con “La Domenica Sportiva” ha fatto registrare ottime prestazioni in riferimento agli ascolti TV, con uno share compreso fra il 4% e il 9%, stracciando di fatto gli avversari sul campo digitale di “Pressing Serie A” in onda su Rete 4. Emanuele Stivala e Fabio Tocco, i due volti biellesi di Che Fatica la Vita da Bomber, saranno presenti anche alla prossima puntata del programma “La Domenica Sportiva”, in onda domenica prossima in prima serata su Rai 2.