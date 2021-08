A Pralungo sono un successo i drappi per l'Incoronazione della Madonna di Oropa

Cresce l'attesa a Pralungo per la V Incoronazione della Madonna di Oropa. Nelle scorse settimane, Comune e parrocchia hanno realizzato teli di 50x80 cm recanti il logo della cerimonia, proprio per dare un segnale di accoglienza e indicare il cammino ai fedeli che nelle giornate immediatamente precedenti il 29 agosto si recheranno al Santuario.

“I drappi che abbiamo fatto stampare per questo appuntamento hanno riscosso un grande successo – spiega il sindaco Raffaella Molino - Ne abbiamo distribuiti quasi 2000: per chi volesse appenderlo all'esterno dalla propria abitazione in segno di partecipazione all'evento può rivolgersi a don Ezio al numero 015.571570 o al vicesindaco Ilario Stefani al 3273355228”.