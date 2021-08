Verso l’Incoronazione della Madonna di Oropa, ecco i sagrati di Biella dove seguire l'evento

L’attenzione del Biellese è tutta rivolta verso il grande evento dell’Incoronazione della Madonna D’Oropa, in programma domenica 29 agosto. Per potersi ritrovare tutti insieme al Santuario, nonostante i limiti della pandemia, è nato il progetto dei Sagrati diffusi. Presso alcune parrocchie sarà possibile seguire la storica, solenne cerimonia a partire dalle 12. Prima le parrocchie celebreranno la Santa Messa in contemporanea con il rito che si svolgerà presso il Santuario.

I Sagrati a Biella si troveranno presso le seguenti parrocchie: San Biagio, Villaggio La Marmora, Santo Stefano, San Paolo, Cossila e Vandorno. A Cossila San Grato, nel nuovo oratorio l’accoglienza è prevista per le 10.30, segue Santa Messa delle 11 e il collegamento TV a partire dalle 12. Gli abitanti della valle Oropa potranno muoversi liberamente in auto nonostante la chiusura della strada verso il Santuario.

A San Biagio sono due le chiese messe a disposizione, nuova ed antica, all’interno delle quali si potrà seguire l’evento tramite un maxischermo con proiettore (chiesa nuova) e un monitor (chiesa antica). Si partirà alle 10 con la Celebrazione della Santa Messa, segue Angelus del Papa e incoronazione. In programma anche un piccolo aperitivo nella pausa tra la Messa e l’Angelus. Circa 150 posti disponibili.

A San Paolo la Santa Messa è prevista per le 10:30 e si terrà all’aperto: verrà spostata al chiuso solo in caso di pioggia o caldo eccessivo. Si proseguirà fino alle 11:30, momento di un breve intervallo, per poi ripartire alle 12 in collegamento per l’Angelus e l’incoronazione. La celebrazione si concluderà intorno alle ore 13.A Santo Stefano l'accoglienza è prevista per le 10:30 con Santa Messa in partenza alle 10:45. Collegamento a partire dalle 12. L’Incoronazione sarà accompagnata dalle bolle di sapone dei bambini e sarà presente un fondale che rappresenta la città e Oropa e sul quale saranno posizione delle stelle con le preghiere dei partecipanti.

Al Villaggio Lamarmora la manifestazione si svolgerà al coperto dentro la chiesa con un limite posti di 140. Partenza alle 11 con la Santa Messa e collegamento alle 12 per Angelus e incoronazione. Possibilità di pranzare al sacco con tutti i partecipanti dopo la celebrazione. Infine, al Barazzetto Vandorno Oremo, ci si ritroverà alle 10:15 presso l’oratorio per la sistemazione dei posti con accompagnamento della banda musicale del Vandorno. Alle 10:30 Santa Messa con collegamento a partire dalle 12. L’evento terminerà invece alle 13:30.