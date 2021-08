Fondazioni bancarie del Piemonte in visita al Santuario di Oropa

Cresce l'attesa per la V Centenaria Incoronazione di Oropa. Le Fondazioni bancarie piemontesi si sono recate in visita al Santuario al cui restauro hanno contribuito. Nell'immagine il brindisi di commiato dei presidenti a Mario Ciabattini che lascia la carica di segretario generale dopo 30 anni di servizio per la Fondazione.

Nell'occasione è stato visitato anche Palazzo Gromo Losa dove il presidente Franco Ferraris ha accolto gli ospiti con la mostra "Coco + Marilyn. Biella al centro del MI-TO".