Ripartono le attività del Basket Femminile Biellese

Sarà il 30 agosto la data indicata dal Basket Femminile Biellese per la ripartenza delle attività della stagione 2021/22. È fissato il raduno della prima squadra, con aggregate le giovani dell'under 19, come tutti gli anni presso il campo di Valdengo della Bonprix, anche quest'anno main sponsor della società. Tante le novità imbastite, a partire dallo staff.

Dopo l'addio di coach Cardano, sarà Marco Fabbri a sedersi sulla panchina della Serie B. 42 anni, di San Giovanni Valdarno, vanta esperienze sia in campo maschile che femminile, avendo allenato in Toscana, Veneto ed Emilia. "Abbiamo scelto Marco" dicono dalla dirigenza "perché ci è piaciuta la sua visione di come fare crescere un gruppo. È un professionista, ed avrà la possibilità di seguire non solo le ragazze più grandi, ma tutto il settore giovanile collaborando con gli altri allenatori in un programma di crescita e sviluppo, andando a migliorare le caratteristiche di ogni ragazza." Riconfermato come vice allenatore Alessandro Toso, è stato salutato anche Luca Antona, che sarà sostituito da Emanuela Merlo. Un ritorno in Bfb di una figura altamente qualificata. Dopo l'esperienza con il femminile e con i maschi in altre società, porterà la sua esperienza e la sua grinta tra le ragazze più giovani. L:avvio per le attività giovanili è previsto per mercoledì 1 settembre.

"I presupposti per fare bene ci sono tutti" continuano i dirigenti Bfb "Dopo due anni travagliati dalla pandemia, ci auguriamo che quest'anno le attività possano svolgersi con continuità. Sarà pesante e costoso affrontare nuovamente i protocolli sanitari, ma siamo pronti a metterci in gioco. Lo scorso anno, insieme a Pallacanestro Biella e Teens, siamo gli unici che abbiamo disputato i campionati senior e giovanili. Non è nella nostra natura arrenderci e quest'anno ci riproveremo".