Primi allenamenti per Pallacanestro Biella, parla coach Zanchi: “Buone sensazioni, possiamo solo crescere” FOTO

Sul campo sportivo di Vigliano venerdì i giovani di Pallacanestro Biella hanno cominciato a inanellare giri di corsa utili per fare fiato e soprattutto fondo atletico. I continui colpi di fischietto del preparatore Marocco scandivano ritmo e tempra della pattuglia rossoblù.

Il clima è quello disteso dei primi giorni di scuola e queste giornate servono proprio per creare l’affiatamento di un gruppo chiamato a una stagione di grande respiro. Ne è convinto coach Andrea Zanchi che a fine allenamento chiosa: Le sensazioni sono buone e lo vedo anche attraverso le facce dei ragazzi che si stanno allenando, hanno tanto voglia di mettersi in gioco e mi sa che dovremo qualche volta fermarli per troppo agonismo, ma ci sta, dovendo loro giocarsi tutte le chance per ben figurare. Nel basket si gioca o per vincere o per creare e Biella ha la struttura ideale per creare basket, possiamo solo crescere”.

E che sia un buon gruppo lo testimonia anche Alessandro Morgillo arrivato a Biella direttamente dalla A26, da quella Tortona che ha sbancato il campionato di A2 scorsa vincendo la massima serie: “Bella esperienza quella di Tortona ma ora qui al mio terzo anno di A2 sono consapevole di giocarmi le mie carte. Essendo una squadra molto giovane ci ritroviamo in interessi e nella quotidianità nell’energia i ragazzi sono molto simpatici mi hanno accolto molto bene con infante c’è un feeling a prescindere”.