Trucchi e consigli per tenere sempre la casa in ordine e pulita

Conduciamo tutti delle vite molto frenetiche, ed il tempo sembra non bastare mai. Capire come fare per pulire casa velocemente è pertanto un ottimo punto di partenza per riscattare il nostro prezioso tempo. Con il giusto metodo, inoltre, non solo riusciremo a risparmiare tempo ma anche ad effettuare delle pulizie più accurate. Molto spesso poi, non parliamo di vere e proprie tecniche di pulizia, ma di abitudini che, se consolidate possono renderci la vita domestica molto più semplice. In questo articolo parleremo di alcuni trucchi e consigli per tenere sempre la casa in perfetto stato, senza eccessivo stress.

Prevenire lo sporco ed il disordine

Un primo trucco consiste nell’evitare la formazione dello sporco. E la maggioranza dello sporco entra nella nostra casa insieme alle nostre scarpe. La soluzione? Molto semplicemente, togliamoci le scarpe ogni qualvolta entriamo in casa. Non dovremo fare altro che posizionare una piccola scarpiera all’entrata di casa.

Il disordine è un altro nemico giurato di chi vuole tenere la casa in buono stato. Molto spesso la nostra casa si riempie di oggetti inutili, che non rispecchiano nemmeno più lo stile di arredamento attuale. Iniziamo pertanto ad eliminarli, mettendoli in vendita su qualche mercatino dell’usato sui social o regalandoli ad amici o parenti.

Prendiamo l’abitudine di mettere le cose a posto appena finiamo di utilizzarle, ed applichiamoci affinché anche gli altri membri della famiglia imparino a fare lo stesso. Evitiamo anche di lasciare in giro riviste o libri, ma riponiamoli in un cassetto dedicato o in una bella libreria a vista.

Usiamo gli strumenti giusti

Per velocizzare le pulizie dovremmo utilizzare gli strumenti adatti. Tra questi potremmo elencare un Aspirapolvere Potente, un robot aspirapolvere che automatizza la pulizia del pavimento o una scopa a vapore per eliminare ogni traccia di sporco e di incrostazione senza eccessiva fatica.

Avvaliamoci dei prodotti adatti

Piuttosto che affidarci a dei detersivi generici, scegliamo dei prodotti specifici per ogni superficie. In questo modo sarà molto più facile rimuovere lo sporco ed il risultato sarà visibilmente migliore.

Per il bagno, utilizziamo dei prodotti antibatterici con potere sanificante.

L’importanza della collaborazione

In molte famiglie succede che gran parte del carico di lavoro ricade sulla mamma, che si ritrova un po’ a fare la cenerentola della situazione. Ma ognuno può imparare a fare la propria parte, indipendentemente dalla propria età o dai propri impegni. Basterà sedersi in un’occasione e stabilire i compiti di ciascuno. I più piccoli possono imparare a fare il letto ed a rimettere a posto i giocattoli dopo che hanno finito di usarli.

I ragazzi possono occuparsi della cura del giardino o di apparecchiare, lavare ed asciugare i piatti. Ma questi sono solamente alcuni esempi. L’idea è che se tutti fanno la loro parte nel prevenire il disordine e lo sporco per tenere la casa pulita, sarà molto più semplice ottenere questo risultato senza eccessivo sforzo.