Da Diamant Lux saldi di fine stagione e nuovi progetti per la casa

Il negozio d’illuminazione di strada Trossi riaprirà domani, martedì 24 agosto, per accogliere tutti i clienti con i nuovi prodotti in arrivo e gli sconti di fine stagione.

I ventilatori a soffitto, in saldo, sono prodotti robusti, di design e silenziosissimi, ideali anche per essere utilizzati durante la notte nelle camere da letto; sono dotati di un tasto per il cambio di rotazione, tre diverse velocità ed un gruppo luce già integrato, che può essere eventualmente rimosso. Infine, possono essere comandati a distanza grazie ad un telecomandino (acquistabile separatamente) e sono tutti dotati di due anni di garanzia.

Per chi desiderasse illuminare il proprio giardino per godere delle lunghe serate estive, in negozio potrà trovare prodotti da esterno, come faretti e lampioncini, ideali per illuminare camminamenti e bordi piscina, aree relax, tavoli, salottini o aiuole.

Per chi, invece, avesse già iniziato a pensare alla cura della propria casa dopo il rientro dalle vacanze, Federica è sempre a disposizione per progettare insieme ai clienti le modifiche da realizzare all’interno dell’abitazione per rendere gli spazi più luminosi ed accoglienti. Grazie alla collaborazione con Davide Rossetti, artigiano del cartongesso, anche le piccole ristrutturazioni non saranno un problema grazie al servizio “chiavi in mano”.

Diamant Lux realizzerà un sopralluogo, gratuito e in piena sicurezza, presso l’abitazione del cliente per una prima consulenza; a questa, seguirà la progettazione nel dettaglio del lavoro che verrà svolto.

Per qualsiasi informazione, senza obbligo d’acquisto, Federica vi aspetta nel negozio di Gaglianico in via Camillo Cavour 74 (Strada Trossi). Il negozio è aperto dal martedì al sabato, dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 19.

Per informazioni: Tel. 015 543234 - (WhatsApp) 339 2122766.

Facebook: www.facebook.com/diamantluxbiella